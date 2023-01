Métros jusqu’à 3h du matin, bus Noctis dès le jeudi… du changement pour la vie nocturne bruxelloise?

Le MR a déposé par l’intermédiaire des députés bruxellois David Weytsman et Anne-Charlotte d’Ursel, une proposition de résolution au parlement régional pour élargir l’offre de nuit des métros et modifié les heures des Noctis : les métros, le week-end jusqu’à 03h du matin et les bus Noctis dès le jeudi.

Les auteurs de la proposition ont étudié l’offre dans les villes voisines. Ils en ont conclu que Bruxelles était à la traîne. A Paris, les lignes de Noctiliens tournent toute la semaine entre minuit 30 et 5h30 environ. Le métro tourne jusqu’à 1h15 en semaine et jusqu’à 2h15 le week-end.

A Londres, les services de bus de nuit couvrent la période correspondant à la fermeture du métro et au début des services de bus qui circulent le jour et de nombreux itinéraires de bus fonctionnent 24h/24. A Berlin, pendant la semaine, des autobus remplacent les métros entre environ 1h et 4h30. Le vendredi soir, le samedi soir et les veilles de jours fériés, les métros et les S-Bahn (les trams) fonctionnent pendant toute la nuit. A Rome, la vingtaine de lignes de bus de nuit roule de minuit à 5h du matin, ont-ils fait observer.

« La capitale de l’Europe doit faire mieux »

Les auteurs insistent aussi sur le fait que « l’extension des transports la nuit serait une véritable aubaine pour soutenir l’horeca bruxellois après des années de crise, booster le tourisme et soutenir les opérateurs culturels ».

« Les métros s’arrêtent à minuit et demi. Les bus et les trams roulent au maximum jusqu’à 1h du matin. Les 11 lignes Noctis, qui roulent de minuit à 03h00, sont limitées au vendredi et au samedi. Les taxis partagés Collecto, ne roulent qu’entre 23h00 et 06h du matin, seulement à Bruxelles. La capitale de l’Europe doit faire mieux », a commenté David Weytsman.