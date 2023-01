Guerre en Ukraine: la Belgique débloque une aide militaire de 92 millions d’euros pour Kiev

Le gouvernement a donné vendredi son aval à la fourniture d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine pour un montant de 92 millions d’euros, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) à l’issue du Conseil des ministres hebdomadaire à Bruxelles, au onzième mois de l’invasion de ce pays par la Russie.

C’est « le plus important paquet » de soutien militaire décidé par la Belgique jusqu’à présent, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse. Il a souligné que l’aide fournie à Kiev par la Belgique était plus vaste, avec un volet civil et humanitaire dont le montant total s’élève à 86 millions d’euros, a précisé M. De Croo.

La nouvelle aide militaire « substantielle » – elle doublera celle apportée jusqu’ici par la Défense aux forces armées ukrainiennes – comprendra notamment des missiles anti-aériens et anti-chars, de mitrailleuses, des grenades et des munitions et de nombreux autres équipements militaires, a pour sa part précisé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS).