En Hongrie, Viktor Orban rajeunit l’armée pour la dresser

Pour l’heure, ils seraient entre cent et deux cents mais le grand ménage risque de continuer. Le 17 janvier, le ministère hongrois de la Défense plaçait en retraite anticipée un nombre considérable de hauts gradés magyars, colonels et généraux inclus, dont certains ont servi plus d’un quart de siècle. Cette décision controversée suit un décret qui permet de rompre le contrat d’officiers de plus de 45 ans comptant au moins 25 ans de carrière en uniforme.

« Une réorganisation du contingent de commandement et d’officiers est nécessaire afin de favoriser l’avancement des jeunes », argumente le ministre de la Défense, Kristof Szalay-Bobrovniczky. « Cette réforme blesse l’amour-propre de beaucoup d’officiers, qui doivent trouver leur place dans le civil, mais il faut l’accepter dans l’intérêt du rajeunissement », abonde auprès du tabloïd Blikk un officier anonyme, dont le poste n’est pas (encore) menacé.