L’expulsion d’un des trois jeunes Iraniens vers la Turquie suspendue

La Belgique avait rejeté la demande d’asile de trois Iraniens, venus se réfugier en Belgique après avoir participé à des manifestations contre le pouvoir en Iran. Un des trois Iraniens devait prendre un avion ce vendredi et être expulsé vers la Turquie, mais son expulsion est suspendue.

Ce vendredi, un des trois jeunes Iraniens enfermés au centre Caricole à Steenokkerzeel avait été emmené de force à 7h50 par plusieurs policiers vers l’aéroport de Zaventem pour être expulsé vers la Turquie.

Son avocat, Me Guillaume Lys, confirme que son expulsion est suspendue et qu’il est descendu de l’avion de Turkish Airlines. « Le président du tribunal de première instance a permis à ce que le ressortissant puisse descendre de l’avion », explique Me Lys.