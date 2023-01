Renouvellement du permis de Liege Airport: pourquoi ça bloque

Le gouvernement wallon se réunira ce vendredi à 16 heures, pour une nouvelle (dernière ?) séance consacrée aux termes du renouvellement du permis d’exploiter et d’environnement de l’aéroport de Liège pour les vingt prochaines années. Un dossier sur lequel le gouvernement s’est déjà penché plusieurs fois ces derniers jours et sur lequel un accord doit être trouvé avant dimanche (pour être rédigé le lundi 30 janvier et officiellement signifié le 31, date ultime). Sur les 200 pages du permis initialement accordé par l’administration wallonne et contre lequel les recours se sont multipliés, deux paragraphes rendent les positions inconciliables jusqu’ici : la limitation du nombre annuel de vols autorisés à Liege Airport (50.000) et la rapidité avec laquelle l’aéroport doit veiller à la diminution des nuisances sonores (– 5 % par an du « quota count » initial durant les dix premières années, 3 % durant les dix suivantes).