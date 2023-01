En Australie, la fête nationale du 26 janvier reflète les divisions du pays

Dans les rues de Sydney, les drapeaux australiens étaient discrets jeudi dernier. Difficile même dans certains quartiers, en ce 26 janvier, d’imaginer que se tenait la fête nationale australienne, l’« Australia Day ». Comme chaque année, des animations ont pourtant célébré, dans la plus grande ville du pays, l’anniversaire de l’arrivée de la flotte de navires britanniques venue établir la première colonie pénitentiaire à Sydney, en 1788. Mais depuis quelques années, la fréquentation de ces célébrations semble sur le déclin. Et le respect du jour férié, observé dans tous les Etats d’Australie depuis 1994 seulement, n’est plus systématique.