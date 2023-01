Sami Chouchi: «Il était temps que je me focalise sur mon projet»

Il s’est (enfin) décidé à franchir le pas. Ce dimanche, au Grand Prix du Portugal, à Almada, Sami Chouchi disputera son premier tournoi dans la catégorie des moins de 90 kg après avoir fait son deuil de celle des moins de 81 kg où il évoluait depuis 2016. Le Bruxellois, à vrai dire, n’avait plus trop le choix. S’il souhaitait enfin vivre son rêve olympique, il fallait, malgré sa place de nº6 mondial, qu’il s’affranchisse de la présence à ses côtés de Matthias Casse, déjà bien parti pour prendre la seule place qualificative pour Paris 2024, et qu’il le fasse sans plus trop tarder à l’heure où la course aux JO a démarré depuis six mois. Avant de s’attaquer à ce nouveau défi, il s’est expliqué.

Sami, qu’est-ce qui vous a poussé à changer de catégorie en cette fin janvier ?