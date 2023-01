L’Inter Milan met un coup de pression à Romelu Lukaku

D’après La Gazzetta dello Sport, à peine la moitié des joueurs en fin de bail ont une chance d’être prolongés. Comme Matteo Darmian, qui s’est vu proposer un nouveau deal de deux ans, ou Edin Dzeko. Par contre, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio et Roberto Gagliardini seront priés de préparer leurs bagages. D’autres devraient avoir de meilleures offres de grosses cylindrées européennes. À commencer par les défenseurs Stefan de Vrij et Milan Skriniar. Le Slovaque pourrait même déjà rejoindre le PSG dans les prochains jours si les deux clubs tombent d’accord. Les Parisiens proposent 10 millions d’euros, les Milanais en espèrent le double. Reste à voir pour Dalbert, qui soigne une déchirure des ligaments croisés, et Alex Cordaz, le troisième gardien quadragénaire…

Ce n’est pas tout ! L’Inter va également faire le ménage dans son vestiaire et se séparer de joueurs toujours sous contrat qui ne répondent pas aux attentes (Joaquin Correa) ou qui devraient leur rapporter une jolie somme (Denzel Dumfries).

Un prêt à 20 millions d’euros

Puis, il y a les cas des joueurs prêtés : Romelu Lukaku (Chelsea) et Francesco Acerbi (Lazio). De tous les dossiers, c’est celui du Diable rouge (29 ans) qui est le plus délicat. Sa location revient très cher à l’Inter : 12 millions de salaire (ce qu’il est censé percevoir à Londres) + 8 millions de compensation aux Blues. Les Nerazzurri ont déjà un accord verbal avec Chelsea pour prolonger l’opération d’une saison. Tout en essayant d’obtenir un rabais et d’inclure une option d’achat. Pour un Lukaku à 100 % et avec des stats dignes de son premier passage en Lombardie, le board milanais n’hésiterait pas une seconde. Sauf que voilà, « Big Rom » n’est plus que l’ombre de lui-même depuis son retour en Italie. La faute à des blessures à répétition (ischios, cheville, biceps fémoral, genou) qui ne lui ont permis de disputer que 369 minutes cette saison sous le maillot noir et bleu. Et qui l’ont grandement handicapé durant la Coupe du monde au Qatar. Avec deux petits buts au compteur, son rendement est loin de justifier le coût de son prêt.