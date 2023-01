La RTBF trouve de plus en plus de relais dans le digital

Jetons un œil vers le futur. Imaginez un monde uniquement internet, où la télévision et la radio sont éteintes et où le choix est infini. » C’est l’invitation, lancée par le patron de la BBC Tim Davie à un parterre d’invités de la Royal Society of Television, début décembre, qui a fait forte sensation, alors que depuis des années, les oracles annoncent la mort prochaine de la télévision, avec l’année 2030 pour horizon. Sombre perspective, confirmée pour la Belgique par le top 100 des audiences du Centre d’information sur les médias (CIM) rendu public il y a une semaine, qui souligne l’érosion de l’audience des programmes sur les chaînes francophones. Tous azimuts, y compris pour le football, toujours fort, mais avec des chiffres pour la Coupe du monde de football en deçà de ceux observés en 2018.