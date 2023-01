Le rattrapage en «replay» profite aux divertissements et aux séries

A côté des mesures d’audience publiées le lendemain de la diffusion des programmes, le Centre d’information sur les médias (CIM) met également à disposition des chiffres à J+7, qui prennent en compte le visionnage en différé. Soit une mesure plus globale, qui inclut le nombre de visionnages en « linéaire » et « délinéarisés », via les plateformes des chaînes, sur les réseaux sociaux ou, selon l’opérateur, via la possibilité de redémarrer un programme en cours.