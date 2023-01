Felice Mazzù, avant le duel entre le Sporting de Charleroi et l’Union Saint-Gilloise: «J’espère que l’ensemble du public nous aidera à nous dépasser et obtenir un résultat»

Toujours invaincu en 2023, le Sporting de Charleroi s’apprête à défier un gros morceau ce samedi soir avec la réception de l’Union Saint-Gilloise une semaine après son partage au FC Bruges (2-2). « Il y avait encore plus de frustration à Bruges qu’à Gand auparavant parce qu’on menait 0-2 et qu’on aurait pu faire 0-3. Bruges est revenu à 1-2 en fin de première mi-temps et on savait qu’on souffrirait ensuite, mais on a tenu ce point. Au-delà du résultat, il y a eu une énergie positive avec une mi-temps extraordinaire, puis de la résistance et même quelques occasions à dix contre onze », expliquait Felice Mazzù ce vendredi en conférence de presse.

Ce sera donc au tour de l’Union pour les Zèbres ce samedi soir, avec un match forcément particulier pour le technicien carolo : « On s’attend à un match très difficile puisque l’Union n’a plus perdu en championnat depuis le 11 septembre (NDLR, 1-2 contre Genk). Toutefois, je n’ai pas envie de parler de match particulier parce que ce qui compte, c’est qu’on prenne des points avec Charleroi. On a pu voir que face aux petites équipes, l’Union avait plus de possession et de patience par rapport au passé. Comme on est une petite équipe pour le moment, on s’attend donc à ça et ce sera à nous à faire preuve de patience dans notre organisation et notre manière de jouer. »

Pour Felice Mazzù, les Saint-Gillois sont plus forts encore que par le passé. « L’Union est bien meilleure que l’an passé. Elle a plus de possibilités de rotation dans son équipe. On va affronter une équipe qui joue le titre. On devra être dans la même philosophie et tout donner, tout lâcher, comme on l’a fait certainement dans notre première mi-temps de Bruges. »

Pour la première fois depuis son retour au Mambourg, Felice Mazzù retrouvera l’ensemble de son public ce samedi soir puisque les Ultras seront de retour. « C’est un nouveua départ. Je suis très content que tout le public soit de retour ce samedi parce qu’on a besoin de lui, de soutien, d’applaudissements et j’espère que cette partie du public qui revient nous aidera à nous dépasser, associée à l’ensemble du public, pour aller chercher quelque chose. »

Pour cela, Felice Mazzù a repris le même groupe qu’à Bruges la semaine dernière, sans Ali Gholizadeh donc. L’Iranien a plus que jamais la tête ailleurs et se rapproche de plus en plus de la sortie. De son côté, Youssouph Badji est bel et bien apte après le coup sur le tête reçu à Bruges.

Le groupe (20 joueurs) : Koffi, Patron, Delavallée, Boukamir, Marcq, Bager, Andreou, Knezevic, Van Cleemput, Kayembe, Nkuba, Tchatchoua, Morioka, Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Hosseinzadeh, Mbenza, Badji, Descotte.

Blessé : Benbouali.

Non repris : Chiacig, Bessilé, Monticelli, Dalle Molle, Petkevicius, Gholizadeh.