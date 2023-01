Les réalisateurs

Claude Lelouch, Luc Besson, Christophe Barratier, Gérard Jugnot ont caressé le rêve sans pouvoir le concrétiser. Claude Berri sollicite son ami Claude Zidi, as du box-office, ayant fait tourner tous les plus grands comiques des années 70 à 90, de Louis de Funès à Pierre Richard en passant par Coluche et Christian Clavier, et dont il a produit certains de ses films, pour mettre en scène le premier les irréductibles Gaulois.

Le producteur fait ensuite appel à du sang neuf et un autre humour en la personne d’Alain Chabat dont il a produit le premier film, Didier, couronné d’un César.

Claude Berri meurt en 2009 et c’est son fils Thomas Langmann qui convainc Uderzo que son scénario est le meilleur.