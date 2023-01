Brian Riemer avant Anderlecht – Antwerp: «Chaque semaine, on me dit qu’on affronte la meilleure équipe du pays»

Vainqueur de Seraing le week-end dernier, Anderlecht accueille l’Antwerp avec la volonté de faire tomber ce qui est sans doute l’équipe la plus en forme du moment. « Depuis que je suis ici, on me dit chaque semaine qu’on affronte la meilleure équipe du pays », indique avec humour Brian Riemer tout de même conscient que ce ne sera pas simple face aux Anversois. « C’est une équipe avec beaucoup de bons joueurs. Ce n’est pas un match simple à préparer. D’autant que Vincent Janssen est suspendu et qu’on ne sait pas si leur nouvel attaquant (NDLR : Girano Kerk) sera qualifié ou non. On se prépare à différents scénarios. »

Avec une certitude : ce sera sans Kristian Arnstad, suspendu contre le matricule 1 pour abus de cartes jaunes. « Heureusement, c’est dans un secteur de l’entrejeu où on a beaucoup d’options », note Riemer qui décidera si oui ou non Lior Refaelov est dans le noyau. L’Israélien a fait son premier entraînement complet ce vendredi alors qu’il faudra encore attendre au moins jusqu’au déplacement à Ostende pour revoir Marco Kana. Par contre, on ne verra plus Julien Duranville, transféré à Dortmund. « C’est une mauvaise journée pour Anderlecht », confesse Brian Riemer. « C’est triste de voir Julien quitter le club. C’était sa volonté de partir en Allemagne. Je voulais qu’il reste. Tout le club voulait qu’il reste. »

Jesper Fredberg et le staff communiquent pendant les matchs

Un départ devant permettre certaines arrivées alors que le mercato se termine mardi à minuit. « Je suis persuadé qu’on aura un autre visage mercredi après le mercato », avance le coach du Sporting. « Jesper Fredberg ne dort pas ou presque pas. Avec la cellule scouting, il fait un travail incroyable. D’autant que ce n’est pas une période facile. Comme c’était le cas à Brentford, je travaille là-dessus aussi. »