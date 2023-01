Manque de neige au ski: que valent les assurances dédiées?

Peut-on être remboursé lorsqu’un séjour au ski est mis en péril à cause du manque de flocons ? Certaines compagnies assurent ce risque, des voyagistes également, mais les conditions sont souvent restrictives et les prix élevés.

Bien que les flocons semblent être au rendez-vous pour les prochaines semaines, la question risque bien d’être de plus en plus présente dans le futur : que faire si l’on a réservé un séjour au ski et qu’il n’y a pas suffisamment de neige pour glisser ?

Les vacanciers de décembre l’ont peut-être déjà expérimenté, car environ la moitié du domaine de ski français était alors fermé, de même que des dizaines de pistes italiennes et autrichiennes. Sauf qu’un séjour aux sports d’hiver est coûteux et l’annuler est un coup dur pour le portefeuille. Pour s’en prémunir, il existe des solutions, mais elles restent peu nombreuses. Petit tour d’horizon.