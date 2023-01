Guerre en Ukraine: l’Allemagne accuse la Russie de déformer ses propos pour de la «propagande»

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock s’est exprimée lors d’une conférence, en Allemagne, et a déclaré : « Nous menons une guerre contre la Russie, et non les uns contre les autres. » Cette déclaration intervenait la veille du jour où l’Allemagne a annoncé qu’elle armait l’Ukraine de chars Leopoard.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a dit que les commentaires de la ministre Allemande étaient une preuve que l’Occident menait « une guerre préméditée contre la Russie ».