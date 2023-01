La femme fatale

En Falbala ou en Cléopâtre, elles sont le glamour de leur époque. A la fin des années 90, par son extravagance et sa plastique irréprochable, Arielle Dombasle dégage un parfum de femme fatale et forme un couple hors-norme avec Sim.

Mannequin courtisée, Laetitia Casta fait ses premiers pas au cinéma en Falbala.

Monica Bellucci est la bellissima du cinéma français et sort de deux grosses productions Dobermann et Le pacte des loups.

Révélée comme top-model dans les années 90 et photographiée par les photographes de mode les plus célèbres, Adriana Karembeu veut se diversifier, flirte avec le cinéma et tombe dans les bras de Sim alias Agecanonix.