De Roberto Benigni et Laeticia Casta à Zlatan Ibrahimovic et Angèle: «Astérix et Obélix», un casting dans l’air du temps

Depuis 1999, Astérix et Obélix existent en chair et en os au cinéma. « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », de Guillaume Canet, cinquième film de la franchise, marche dans les pas de Chabat et arrive en salles le mercredi 1er février.

Nom d’un menhir, quarante ans après sa naissance et trente-deux ans après le premier film d’animation (Astérix le Gaulois), Astérix, icône française, est devenu une star de cinéma en chair et en os dès 1999 et les réalisateurs qui se sont emparés de l’irréductible petit Gaulois n’ont fait que reproduire plus ou moins bien la démarche des géniaux auteurs de la bande dessinée en jouant avec les anachronismes et en intégrant dans leur casting les stars du moment. Uderzo croquait régulièrement et avec humour des visages incontournables de la culture populaire, et donc du cinéma. Ce fut le cas notamment pour Sean Connery, Arnold Schwarzenegger, Jean Gabin, Yves Montand, Jean Marais, Jack Lemmon et même Mickey. Alea jacta est, le cinéma lui emboîte le pas pour donner à ce jour cinq longs-métrages qui scannent l’air du temps et disent quelque chose de nos contemporains et de l’époque, de Claude Zidi qui épingle la Sécu à Guillaume Canet qui prône le régime végane.