Condamné pour attentat à la pudeur sur une subalterne, un colonel risque sa carrière

Elle le répète à l’envi depuis son entrée en fonction et l’affaire Jürgen Conings, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder ne veut plus laisser de place aux extrémismes, au sexisme ou encore au racisme au sein de l’armée. A nouveau interrogée ce mercredi sur le sujet suite à la révélation de mauvais traitements subis par de jeunes recrues, elle a répété qu’il n’y a plus de place au sein de l’armée « pour les personnes qui ont des comportements inadaptés ». « Je les ai dans le viseur », a déclaré la ministre. « C’est la tolérance zéro. On met en place des plans d’action et de prévention. Les gens qui commettent ces actes peuvent avoir peur. »