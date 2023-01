Retraite: ces régimes spéciaux qui font grincer la Vivaldi

Convergence. Derrière ce substantif inscrit dans les notes de négociations sur les pensions se cache une volonté : celle d’entamer l’uniformisation des régimes de retraite. Et d’ainsi faire converger par étapes l’ensemble des travailleurs vers l’âge légal de 67 ans (en 2030) en réformant les régimes qui permettent de décrocher plus tôt. Un objectif qui divise les partenaires de la Vivaldi, PS et Ecolo n’acceptant pas de toucher aux différents régimes spéciaux.

Par ce terme, on entend les systèmes de retraite où le travailleur peut décrocher plus tôt tout en disposant d’une pension complète. Il faut ainsi distinguer l’un (années de travail requises pour une pension complète) et l’autre (départ anticipé). La combinaison de ces deux critères concerne pour l’essentiel les métiers du secteur public. Et en son sein, uniquement le personnel statutaire.

