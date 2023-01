L’Ukraine agite la menace d’un boycott des JO de Paris

Après le communiqué du CIO qui ouvre la porte à un retour des sportifs russes et biélorusses sur la scène internationale sous pavillon neutre en vue de Jeux olympiques 2024, l’Ukraine n’entend pas se laisser faire.

C’était couru d’avance. Moins de deux jours après le communiqué du Comité international olympique (CIO) équivalant à une « feuille de route » vers un retour des athlètes russes et biélorusses sur la scène internationale et ce, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024 (pour lesquels les épreuves de qualification ont déjà démarré dans pas mal de sports), le monde sportif ukrainien a vigoureusement réagi, par l’intermédiaire d’une déclaration sans équivoque de Vadym Guttsait, le ministre des Sports et président du comité olympique, sur sa page Facebook.