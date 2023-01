Nouvelle affaire à la Juventus: pourquoi Cristiano Ronaldo devrait éviter d’être suspendu

Entre la Juventus et la Justice italienne, c’est une vieille histoire – pas d’amour !- qui se répète et se réinvente. Mais depuis le Calciopoli (2006) et la relégation du club en Serie B, la « Vieille Dame » semblait se tenir à carreau. Puis voilà, en 2023, elle a été rattrapée, prise la main dans le sac. Ou plutôt dans le livre de comptes qu’elle a « maquillé ». Pour rester dans les clous financièrement, elle a gonflé artificiellement les montants de transferts. Hop, 15 points de moins et des suspensions en pagaille pour ses anciens boss (Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved) comme sanctions.

La Justice ne compte pas s’arrêter là. Des enquêteurs ont déniché des documents prouvant que la Juventus a caché des opérations financières. Les exercices fiscaux 2020 et 2021 sont ainsi ciblés. Ceux des années Covid où tous les clubs ont été durement touchés. Officiellement, 22 joueurs, dont Cristiano Ronaldo, laissaient tomber quatre mois de salaires en 2020 pour aider la formation turinoise. Officieusement, ceux-ci n’en abandonnaient qu’un seul et acceptaient d’être payés des trois autres en 2021. Ces émoluments n’étaient évidemment pas déclarés.