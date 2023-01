Raid meurtrier en Cisjordanie: «Israël joue le pompier pyromane»

En deux décennies, jamais un raid israélien n’avait été aussi meurtrier. Ce jeudi, neuf personnes ont été tuées à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Les Palestiniens accusent le coup de ce nouveau drame qui vient s’ajouter au lourd bilan de l’année écoulée. 190 Palestiniens sont morts et 21 Israéliens ont perdu la vie, selon les données des Nations unies. 2022 a donc été l’année la plus meurtrière dans les Territoires palestiniens occupés depuis la seconde Intifada. Selon Francesca Albanese, rapporteuse spéciale sur la situation des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés, « les forces israéliennes tuent un Palestinien toutes les 21 heures ». Hugh Lovatt, chercheur au European council of foreign relations (Conseil européen des relations extérieures), ne doute pas qu’une nouvelle révolte massive est à craindre.