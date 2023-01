France: Nicolas Mayer-Rossignol, l’homme qui prétend incarner un autre PS

Jusqu’alors, il n’était que le très discret maire de Rouen. Mais, bien au-delà de la Seine-Maritime, les Français ont découvert ces dernières semaines son allure d’enfant sage, avec ses fines lunettes et ses cols Mao. Ne jamais se fier aux apparences. A 45 ans, Nicolas Mayer-Rossignol sait porter les coups. Et celui qui conteste la réélection de son rival Olivier Faure à la tête du PS manie les formules comme des uppercuts. « Si on organisait des élections comme ça à Rouen, on finirait en prison », a-t-il lâché ces derniers jours, allusion aux tricheries qui ont entaché le scrutin alors que le congrès du parti à la rose se tient jusqu’à dimanche à Marseille.