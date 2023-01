La sexualité des seniors: «Il y a une porte où l’on sait que derrière, il y a du “crac crac”»

Il s’en passe des choses la nuit (et même le jour) au Domaine des Rièzes et Sarts, maison de repos située à Cul-des-Sarts (Couvin), à la frontière française. Des dames qui quittent leur chambre pour « faire du tricot ». Des hommes qui font « leur lessive » tout seul dans leur chambre, quand ce n’est pas dans le hall d’entrée. Des films X au volume réglé par des oreilles âgées et malentendantes et dont on entend la bande sonore jusque dans le couloir (surtout quand le résident ou la résidente a laissé la porte de sa chambre grande ouverte). La visite d’une accompagnante sexuelle à un homme porteur d’hémiplégie. « Ce sont des choses normales qu’il faut parfois recadrer dans l’intimité », remarquent Gladys, aide-soignante, et Fanny, infirmière. « Nous sommes assez ouvertes d’esprit pour les accepter. A chacun son intimité. »