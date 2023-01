A plus de 70 ans, «les deux Jack» vivent leur grand amour au grand jour

A Cul-des-Sarts (Couvin), Jacques et Jacqueline se sont trouvés à la maison de repos. Ils disent tous deux avoir encore besoin de tendresse et de relation physique.

Elle a retrouvé son âme d’adolescente. Il la regarde avec des papillons dans les yeux et voit désormais le futur avec sérénité. Leur rêve ultime, ce serait de se coucher un soir et de ne plus se réveiller tous les deux. Mais en attendant, Jacques et Jacqueline préfèrent profiter de leurs vieux jours au Domaine de Rièzes et Sarts dans la commune de Couvin, près de la frontière française.