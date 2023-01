Le prix Maystadt récompense les recherches sur l’enseignement

A la fin de tout parcours de l’enseignement supérieur, qu’il soit de type court ou long, il y a un travail de fin d’étude. Des heures et des heures de travail, souvent dans la douleur, pour amener ce beau gros bébé à bon port. Après la soutenance, ces centaines de pages seront très certainement rangées et promis, on n’en reparlera plus. Pour contrer la fatalité, l’Ares (l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur) a lancé en 2020 le prix « Philippe Maystadt pour l’enseignement de demain » en hommage à l’ancien ministre belge qui fut le premier patron de l’Ares.