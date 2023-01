Anderlecht: Francis Amuzu, éternelle désillusion

En débarquant sur le tapis rouge du « Soulier d’or » mercredi soir, Brian Riemer en a surpris plus d’un en affirmant que Francis Amuzu pourrait être un futur vainqueur de la godasse dorée. « Il a toutes les qualités pour un potentiel vainqueur », estime le coach danois avant d’ajouter. « Malheureusement, en ce moment, il lui manque les qualités dans la finition. » Si cette ode pourrait bien avoir un impact positif sur le moral et le mental du numéro sept du RSCA, les déclarations de son coach ont dû surprendre un grand nombre d’observateurs de la carrière du belgo-ghanéen.

S’il n’est âgé que de 23 ans, Francis Amuzu vient de passer le cap de sa cinquième année au sein du noyau professionnel anderlechtois. Un lustre depuis ses débuts « surprise » sous Hein Vanhaezebrouck. C’était le 22 décembre 2017 contre Eupen. Quelques heures après la conférence de presse officialisant la passation de pouvoir entre Roger Vanden Stock et Marc Coucke, un gamin de 18 ans inscrivait l’unique but d’une rencontre loin d’être restée dans les annales des supporters. Sauf pour l’Anversois qui n’avait pu contenir ses émotions et ses larmes en débloquant son compteur chez les pros à la première occasion venue. Des débuts rêvés dont on attend encore la véritable confirmation cinq saisons plus tard.