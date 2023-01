La Belgique se joint au sursaut pour la défense de l’Ukraine

Courrait-on un « risque d’escalade » dans la guerre en Ukraine, en rajoutant des armes aux armes ? S’il y a escalade, répond le Premier ministre Alexander De Croo interrogé par Le Soir en conférence de presse, « ce serait parce que la Russie continue (son offensive), pas à cause des Ukrainiens ! » Ce serait même « une faute », poursuit le chef du gouvernement belge, de ne pas livrer de nouvelles armes à l’Ukraine, « de laisser les Ukrainiens tout seuls se battre contre un voisin nettement plus grand. Naturellement, on espère que la guerre se termine le plus vite possible et que Poutine se retire ».