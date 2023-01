D1A: le Standard se défait facilement d’Eupen et revient à un point du Top 4 (3-1)

Le Standard a remporté la victoire contre Eupen, 3-1, pour le compte de la 23e journée de Jupiler Pro League, vendredi soir. Grâce à ce succès, les Liégeois sont provisoirement à 1 point du top 4.

En début de rencontre, c’est Eupen qui a mis le feu aux poudres avec le but de Charles-Cook (11e, 0-1). Face à une défense rouche passive, Baiye a vu son envoi repoussé par Bodart pour atterrir dans les pieds de l’attaquant anglais qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque.

La réaction du Standard est venue une vingtaine de minutes après le premier but: au bout d’une phase assez confuse dans la surface d’Eupen, le ballon est revenu dans la course de Balikwisha qui a décoché une frappe puissante au-delà d’un Moser impuissant (1-1, 31e). Dans la foulée, Perica au duel a permis à Zinckernagel de récupérer le cuir et d’enrouler un tir depuis l’extérieur de la surface vers le petit filet opposé (2-1, 35e), permettant aux siens de prendre l’avantage.

Après le repos, le Standard de Liège a poursuivi sur sa lancée et enfoncé le clou. Lambert a manqué d’autorité devant Perica qui plongeait vers le but au bout d’un contre, et l’attaquant croate a contourné Moser pour conclure dans le but vide (3-1, 59e). Les Rouches avaient alors pris l’ascendant psychologique sur leur adversaire, et Eupen n’a plus trouvé la réplique dans la rencontre. Outre quelques timides tentatives, les Pandas ont semblé accepter leur sort en attendant le coup de sifflet final.

Après n’avoir accumulé que 3 points en cinq matchs, le Standard a pris 6 points sur 9 et remonte provisoirement à la 5e place avec 37 points, à une longueur de La Gantoise et du top 4. Eupen est à la lisière de la zone rouge, 15e avec 20 points.

Les compos

Standard : Bodart, Dussenne, Bokadi, Laifis, Fossey, Alzate, Balikwisha, Donnum, Zinckernagel, Perica, Ohio.

Eupen : Moser, Van Genechten, Davidson, Baiye, Prevljak, Charles-Cook, Magnee, Bitumazala, Christie-Davies, Paeshuyse, Gorenc.

