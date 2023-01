Proche-Orient: plusieurs victimes israéliennes dans une attaque à Jérusalem-Est

Selon les médias israéliens, au moins sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées. L’assaillant a été « neutralisé ». L’attaque aurait eu lieu à proximité d’une synagogue.

Le bilan s’annonce très lourd. Une attaque à Jérusalem a fait plusieurs victimes, annoncent les médias israéliens. Selon l’AFP, au moins sept personnes sont mortes et trois autres ont été blessées, d’après le Haaretz. Il s’agit d’une attaque extrêmement sanglante, probablement l’une des plus meurtrière de ces derniers mois côté israélien. Les Nations unies comptabilisent 21 morts pour l’année 2022.

Selon la police, un tireur a visé un groupe de personnes près d’une synagogue dans la colonie de Neve Yaakov, à Jérusalem-Est. L’assaillant serait arrivé près de la synagogue à bord d’une voiture avant d’ouvrir le feu sur les croyants qui en sortaient en ce vendredi soir de shabbat.

Parmi les blessés, le Times of Israel cite une femme de 70 ans, un homme de 20 ans et un garçon de 14 ans. Selon un responsable israélien, l’assaillant serait un résident de Jérusalem-Est.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou « procèdera prochainement à une évaluation de la situation sécuritaire », partagent les médias. Les Etats-Unis n’ont pas tardé à réagir. « C’est absolument épouvantable », a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d’Etat, Vedant Patel. « Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts. Nous sommes solidaires du peuple israélien. » Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, doit se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés lundi et mardi, pour tenter d’enrayer l’escalade de violences actuelle.

La veille, un raid des forces israéliennes à Jénine a fait au moins neuf morts et 20 blessés parmi des Palestiniens, faisant craindre une nouvelle spirale de violences dans la région. Ce bilan en Cisjordanie fait partie des plus lourds depuis deux décennies.

Cet événement a suscité la colère des Palestiniens, des milliers de personnes s’étant rassemblées pour les funérailles des victimes dont les cercueils avaient été enveloppés dans des drapeaux palestiniens.