Guerre en Ukraine: Zelensky réagit à l’aide militaire de la Belgique

Le gouvernement a donné vendredi son aval à la fourniture d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine pour un montant de 92 millions d’euros, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) à l’issue du Conseil des ministres hebdomadaire à Bruxelles, au onzième mois de l’invasion de ce pays par la Russie.

C’est «le plus important paquet» de soutien militaire décidé par la Belgique jusqu’à présent, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse. Il a souligné que l’aide fournie à Kiev par la Belgique était plus vaste, avec un volet civil et humanitaire dont le montant total s’élève à 86 millions d’euros, a précisé M. De Croo.

Sur Twitter, le président ukrainien a remercié la Belgique pour son aide supplémentaire, se disant « reconnaissant envers Alexander De Croo pour cette décision de la Belgique ». « Ces 92 millions d’euros d’aide supplémentaire vont renforcer notre défense aérienne, nous aideront à dissuader les tanks ennemis et amélioreront la mobilité de nos soldats pour libérer le territoire ukrainien », précise-t-il. Avant de finir par un « Merci les amis ! ».