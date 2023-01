Maxime Luycx sur la performance des Red Lions: «Ce qu’ils ont accompli est tout simplement remarquable»

1. « Jeroen Delmee avait un plan. Et celui-ci a fonctionné durant 30 minutes »

« Les Néerlandais avaient parfaitement préparé cette rencontre. Jeroen Delmee avait un plan et il a fonctionné, du moins, durant 30 minutes. Avec ce dispositif tactique et ce marquage homme contre homme, les Belges ont éprouvé énormément de difficultés à trouver les espaces et surtout des solutions pour en sortir. J’ai déjà tenu ce discours lors des rencontres précédentes mais en 1e mi-temps, cela manquait de vitesse dans les transferts et dans les changements d’aile mais aussi d’agressivité dans les duels. Techniquement, nous n’y étions pas. Nous avons également laissé beaucoup trop d’espaces à nos adversaires. La jeunesse de cette équipe leur a certainement permis de jouer de manière complètement libérée. »

2. « Une sérénité constante malgré les circonstances »