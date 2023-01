L’appui de la Belgique à la défense de l’Ukraine passe aussi par l’humanitaire et la traque des diamants russes

L’assistance belge à l’Ukraine n’est pas que militaire. Le Premier ministre et ses ministres de la Défense, de la Coopération et des Affaires étrangères ont complété le tableau, vendredi, avec l’aide humanitaire, l’aide à la reconstruction, le gel des avoirs russes dans le cadre des sanctions européennes. Autant de contributions à mettre en regard d’un appui militaire plutôt… modeste. La Belgique assure, par exemple, l’accueil de 64.000 réfugiés ukrainiens, indique le gouvernement. Soit, à peu près, le même nombre que la France, 18 fois plus vaste. L’aide civile belge à l’Ukraine s’élève désormais à 86 millions, dont 69 millions pour l’humanitaire.

Le Premier ministre belge signale également que des transactions russes pour 191 milliards d’euros ont été bloqués en Belgique, siège de plate-forme de paiements internationaux Swift, interdite à de nombreuses banques russes. Et le montant des avoirs russes « gelés » sur le territoire belge en vertu des sanctions de l’UE atteint 58 milliards.