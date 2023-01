La revue de l’actu de Michel Lecomte: « Simon Mignolet, le pari gagnant du FC Bruges»

Le hand belge sur les traces du hockey ?

Sport dit « mineur » avec à peine environ 12.000 affiliés, surtout développé dans les provinces de Liège (où il est « né ») et du Limbourg, le handball belge a fait son entrée sur la scène internationale. Être qualifié pour le Mondial était déjà un exploit. Avec une première victoire (contre la Tunisie), mais pas davantage, les Red Wolves peuvent-ils poursuivre sur leur lancée internationale et grandir comme l’ont fait nos hockeyeurs ? Ils partagent le même état d’esprit et nous ont fait passer des messages forts sur leurs valeurs à l’état… encore pur. Il y a du boulot. Les Red Lions ont, en effet, déjà tout gagné (JO, championnat du monde et d’Europe). Ils vont essayer de conquérir une nouvelle couronne mondiale ce dimanche en Inde face à l’Allemagne. Résultat ? Aujourd’hui, le hockey est un des sports les plus populaires chez nous…

Mignolet, évidemment