Felice Mazzù confirme une possible arrivée de Nikola Stulic: «Il a la mentalité de Charleroi»

Comme annoncé dans nos colonnes, Nikola Stulic devrait être le futur attaquant du Sporting de Charleroi. Si les différents accords oraux se concrétisent bel et bien dans les faits, le néo international offrira une cartouche supplémentaire à Felice Mazzù. « S’il arrive, c’est un joueur qui va pouvoir nous aider énormément parce qu’il a un profil très intéressant, comme on n’en a pas dans le noyau actuellement. C’est un garçon qui a quand même eu une formation au Partizan, où il a même joué quelques minutes. C’est un des meilleurs buteurs du championnat serbe. Il a marqué douze buts (NDLR, toutes compétitions confondues) et donné deux assists. De plus, il vient de jouer en équipe nationale. C’est un pivot, un travailleur et, d’après ce qu’on a vu de lui, il dispose d’une mentalité qui va correspondre à celle de Charleroi. Dans la complémentarité, il pourra nous aider à traverser les étapes pour grandir », expliquait Felice Mazzù ce vendredi.