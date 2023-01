Attentat contre une synagogue à Jérusalem-Est: sept morts, l’assaillant abattu

Le bilan s’annonce très lourd. Une attaque à Jérusalem a fait au moins sept morts et trois blessés. Il s’agit d’une attaque extrêmement sanglante, probablement l’une des plus meurtrière de ces derniers mois côté israélien.

L’attentat, qui survient dans un contexte de nouvel accès de violence entre Israéliens et Palestiniens depuis 36 heures, a été immédiatement condamné par Washington. « C’est absolument épouvantable », a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d’Etat, Vedant Patel. « Nous condamnons cette apparente attaque terroriste dans les termes les plus forts », a-t-il ajouté en précisant qu’il n’y avait aucun changement dans le programme du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, qui doit se rendre à partir de dimanche en Egypte puis lundi et mardi à Jérusalem et Ramallah. Il y discutera « de mesures à prendre pour une désescalade des tensions », a-t-il ajouté.