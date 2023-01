Festival d’Angoulême: aux frontières de l’avenir de la BD avec «The Frontier»

La bande dessinée a confirmé, en 2022, son statut de principal moteur de croissance du marché du livre. Mais selon les derniers chiffres des experts GfK Market Intelligence, les mangas japonais dominent de plus en plus outrageusement les créations franco-belges. Parmi les dix titres les plus vendus l’an dernier, six étaient des mangas. La bande dessinée japonaise a encore progressé de 3 % et pèse aujourd’hui 57 % des ventes. En dix ans, les mangas affichent une hausse de 400 %. Un autre nouveau pôle de croissance apparaît dans les statistiques, celui des webtoons. Ces bandes dessinées digitales coréennes, à scroller dans les smartphones, partent à la conquête des jeunes générations. Leurs achats en ligne ont bondi de 14 % en 2022.