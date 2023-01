Le meurtre d’un livreur noir enflamme Memphis

Leurs visages souriants s’étalent en une du New York Times. Cinq policiers de Memphis, Tennessee, mis à pied pour avoir roué de coups un jeune livreur de Fed Ex âgé de 29 ans, Tyre Nichols, décédé trois jours plus tard d’une hémorragie interne à l’hôpital. La tragédie serait banale, dans le contexte vicié des tensions raciales outre-Atlantique, si les cinq hommes n’étaient eux-mêmes noirs : jeudi, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. et Justin Smith ont été inculpés jeudi de meurtre, relevés de leurs fonctions et placés en détention provisoire. Ils sont visés par plusieurs chefs d’accusation, dont meurtre, coups et blessures et enlèvement.