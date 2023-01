Stipe Perica soulagé d’avoir retrouvé le chemin des filets au Standard: «On va continuer à jouer chaque match comme une finale pour aller chercher ces Playoffs 1!»

Pour Stipe Perica, cette réalisation a véritablement été un soulagement. Après un bon moment passé sur le pré sans trouver le chemin des filets, l’attaquant croate a réussi à mettre un terme à sa période de disette. « Ce but représente beaucoup pour moi », a-t-il expliqué à la fin de la rencontre au micro d’Eleven Sport. « Il a permis à l’équipe de prendre le large, pour ensuite s’emparer des trois points. Je n’avais plus marqué depuis trois matches, donc c’était très important pour moi de retrouver le chemin des filets. En plus, c’était un but crucial pour l’équipe, il nous a permis de terminer plus sereinement. Mais on n’a jamais paniqué, même quand on était menés. On n’a pas paniqué, on a continué à appliquer les consignes du coach et on a continué à y croire. Et ça a fini par payer. Désormais, j’espère continuer à marquer et à prendre des points pour l’équipe. De toute façon, on va continuer à jouer chaque match comme une finale, et ce jusqu’à la fin du championnat. Notre objectif, c’est de tout gagner pour aller chercher ces Playoffs 1. »