Podcast – Le mode d’emploi pour tout comprendre au fonctionnement du sommeil

Dormez-vous suffisamment ? La question peut paraître simpliste et pourtant, le sommeil est bien plus important qu’on ne le pense parfois. Un sommeil de bonne qualité et en bonne quantité, c’est essentiel pour l’état de notre cerveau c’est essentiel pour notre santé. Le professeur Steven Laureys est neurologue et directeur de recherches au FNRS. Il vient d’écrire un livre Le Sommeil c’est bon pour le cerveau aux éditions Odile Jacob. Il est passé en studio pour tout nous dire sur les insomnies, sur les siestes et sur les rêves.

