Open d’Australie: Elena Rybakina et Aryna Sabalenka s’affrontent en finale (direct à 9h30)

La Kazakhe Elena Rybakina, championne à Wimbledon l’an dernier, et la Biélorusse Aryna Sabalenka qui avait joué trois demi-finales de Grand Chelem sans franchir le cap, s’affronteront samedi pour le titre à l’Open d’Australie.

Rybakina, 25e mondiale, a dominé jeudi en demies la double lauréate à Melbourne (2012, 2013) Victoria Azarenka (24e) 7-6 (7/4), 6-3.

Elle n’a pas pu s’appuyer totalement sur sa plus grosse arme, le service: elle a réussi neuf aces (pour 3 doubles fautes) mais a servi 58% de premières balles et vu 64% de ses services revenir. Par comparaison, en quarts Ostapenko ne lui en avait renvoyé que 57%. Dans l’échange, elle a réussi trente coups gagnants et commis 21 fautes directes.

Sa dernière adversaire sera donc Sabalenka dont le jeu s’appuie également sur la puissance et un gros service. Cette mise en jeu, qui avait pu être son point faible par le passé, est fiable depuis le début du tournoi à Melbourne.

Jeudi, elle a pu de nouveau s’appuyer dessus pour battre la Polonaise Magda Linette (45e) 7-6 (7/1), 6-2, et s’attend à une «grande bataille» contre Rybakina.