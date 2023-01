«À 27 millions d’euros, c’est un scandale»: un chroniqueur français pas tendre avec «l’énorme flop» Jérémy Doku (vidéo)

Rennes s’est incliné 2-1 à Lorient vendredi soir pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Deux Diables rouges étaient sur le terrain : Arthur Theate en tant que titulaire, et Jérémy Doku qui est monté au jeu à 57e. Ce dernier connaît un passage très compliqué en Bretagne, souvent blessé ces deux dernières années et cantonné au rôle de remplaçant. Depuis son arrivée à Rennes fin 2020, il a participé à 72 matches pour 5 buts et 6 passes décisives. Des statistiques très faibles pour un attaquant, et forcément, les critiques ne sont pas loin.

« Jérémy Doku est à mon sens un flop énorme », a lancé un chroniqueur de l’émission After Foot de RMC au sujet du Belge de 20 ans. « 27 millions d’euros. Il est arrivé pour une première saison encourageante avec des statistiques dégueulasses. Bon, on ne parle pas de la seconde saison, mais là cette saison, il n’a pas marqué un but, pas fait une passe décisive. C’est un scandale. À ce prix-là, c’est un très gros flop. »