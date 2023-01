Remco Evenepoel réagit après l’étape reine du Tour de San Juan: «Un peu stupide»

Remco Evenepoel a terminé septième de l’étape reine du Tour de San Juan, vendredi, en Argentine. Après une attaque à dix kilomètres du sommet de l’Alto del Colorado, le champion du monde a dû s’incliner face à un groupe de poids légers colombiens. « Mon attaque était un peu une tentative de suicide », a reconnu le coureur de Soudal-Quick Step.

La haute altitude de l’Alto del Colorado, une forte opposition colombienne en forme et le fait que lui-même soit encore au milieu de sa préparation ont rendu les choses difficiles pour Evenepoel dans la seule étape de montagne. Le champion du monde s’est compliqué la vie en attaquant à dix kilomètres de l’arrivée. Il a craqué quelques kilomètres plus loin et n’a pas pu répondre à l’accélération des grimpeurs colombiens.

« J’aurais peut-être dû garder cette attaque pour le dernier kilomètre », a reconnu Evenepoel après la course. « Elle visait à ouvrir la course, dans l’espoir que quelques bons coureurs bondiraient. Mais personne n’avait encore envie. J’aurais dû m’arrêter tout de suite. Mais je me sentais vraiment bien. Jusqu’à ce que, cinq minutes plus tard, je sois plein d’acide lactique. Je ne pouvais plus le faire. Je dois être honnête : ce n’était pas une bonne idée. Plutôt un peu stupide. C’était une un peu une tentative de suicide. »