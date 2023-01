José Mourinho envisagerait de revenir en Premier League la saison prochaine

José Mourinho ne pointe qu’à la 5e position en Serie A avec la Roma cette saison. Une situation qui frustrerait le « Special One », incapable de jouer le titre en Italie depuis son arrivée en 2021 et lassé du manque de soutien financier de la direction. Et comme il a encore faim de titres, le Portugais aimerait bien retrouver un nouveau club la saison prochaine et plus précisément en Angleterre.

Selon le Dailymail, les conseillers de Mourinho ont déjà fait savoir à Chelsea qu’il serait disposé à revenir sur le banc pour la 3e fois. Une option qui semble néanmoins compromise, les Blues ayant l’intention de conserver Graham Potter sur le long terme.

Le quotidien britannique précise par ailleurs que la femme et les enfants de Mourinho vivent toujours à Londres. C’est donc plutôt vers la capitale anglaise que les regards se porteraient et notamment West Ham pour remplacer David Moyes.