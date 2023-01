Moises Caicedo, cité à Arsenal, fait le forcing pour quitter Brighton: le club refuse et l’écarte du groupe

Moises Caicedo va-t-il changer de club durant ce mercato hivernal ? Si cela ne tenait qu’à lui, c’est un grand oui. Le milieu de terrain de Brighton a très clairement fait savoir son envie de partir. « Je suis reconnaissant à M. [Tony] Bloom, propriétaire de Brighton, et à Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et je pense avoir toujours fait de mon mieux pour eux », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Je suis fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton, ce qui leur permettra de la réinvestir et d’aider le club à poursuivre sa réussite. […] J’espère que les fans peuvent comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité. » Le souhait est limpide, mais du côté du club, on ne l’entend pas de cette oreille.

Les Seagulls auraient refusé une offre à hauteur de 68 millions d’euros venant d’Arsenal, après avoir déjà rejeté une proposition de Chelsea à 63 millions. Sky Sports rapporte que Brighton a déjà fait savoir aux Gunners qu’ils ne comptaient absolument pas vendre Caicedo au cours de ce mercato. Et face à la sortie du joueur, les Seagulls ont décidé de l’écarter du groupe jusqu’à la fin de la période de transfert, c’est-à-dire mardi. Une manœuvre qui vise à donner quelques jours à Caicedo pour se « remettre les idées en place », indique la presse anglaise.