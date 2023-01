Coupe du monde de hockey: une guerre des droits entre les chaînes télé pour la finale

Les Red Lions disputeront la finale de Coupe du monde de hockey ce dimanche face à l’Allemagne. Une rencontre qui sera diffusée sur VOO, détenteur exclusif des droits de retransmission avec Telenet. Le match sera certes disponible en clair pour les abonnés, mais pas sur une chaîne « gratuite » accessible à tous.

RTL s’était d’ailleurs positionné pour diffuser cette finale. « Ça fait partie de notre nouvelle stratégie de diversifier le contenu sportif sur nos antennes », nous a confié Vincenzo Ciuro, responsable des sports pour RTL. Mais tout comme pour la RTBF, cet intérêt n’a pas pu se concrétiser. « On est dépendant du vendeur », précise-t-il. « À partir du moment où Telenet et VOO ont les droits et souhaitent conserver l’exclusivité, on ne peut pas faire grand-chose d’autres qu’accepter et l’expliquer à nos téléspectateurs. »