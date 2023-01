La police lance un avis de recherche suite à une disparition inquiétante (photo)

La police fédérale a publié sur son site internet un avis de recherche suite à une disparition inquiétante. Depuis le 31 décembre 2022, Irfan AHMAD, un homme âgé de 40 ans, a disparu. Il a été vu pour la dernière fois rue Dourlet à Charleroi. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

« Irfan mesure entre 1m70 et 1m75, est de corpulence normale, a les cheveux grisonnants et une calvitie. Au moment de sa disparition, il portait une veste à carreaux gris et noirs. Il est demandé à Irfan de se manifester auprès de ses proches afin de les rassurer » précise la police sur son site.