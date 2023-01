Open d’Australie: Aryna Sabalenka enfin consacrée

Désormais maîtresse de sa puissance et de ses nerfs, la Bélarusse de 24 ans a su renverser une Rybakina pourtant entreprenante. « Je ne suis plus sur cette planète » a-t-elle jubilé.

Après… Elena Rybakina à Wimbledon 2022, le circuit féminin s’est offert une nouvelle lauréate en Grand Chelem (la 11e nouvelle tête depuis 2018 !), en la personne d’Aryna Sabalenka qui passe, désormais, de la 5e à la 2e place mondiale. La grande Bélarusse (1,83 m) n’est évidemment pas une inconnue du circuit, mais elle vient sans doute de se défaire, d’un coup, de sa réputation de joueuse trop nerveuse pour s’offrir un vrai palmarès, malgré l’énorme puissance qu’elle dégage. Car jusqu’ici, Sabalenka était la reine des occasions manquées en trois sets, comme lors de ses trois demi-finales perdues en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022), avant cet Open d’Australie. Cela appartient désormais au passé, tellement la joueuse de Minsk semble avoir travaillé pour changer la donne en 2023. « J’ai réalisé que la seule personne qui pouvait me sortir des problèmes, ce n’était pas une psychologue, mais moi », a-t-elle avoué en marge de cette levée.