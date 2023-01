Euro de patinage artistique: Loena Hendrickx décroche l’argent, Nina Pinzarrone cinquième

Loena Hendrickx a décroché la médaille d’argent des championnats d’Europe de patinage artistique, samedi à Espoo, en Finlande. La patineuse belge a terminé avec 193,48 points et monte de nouveau sur la 2e marche du podium, un an après sa médaille d’argent ramenée des Mondiaux 2022 à Montpellier.

Pour ses grands débuts à ce niveau, la jeune Nina Pinzarrone, 16 ans, a terminé à une belle cinquième place avec 185,92 points.

Arrivée en Finlande avec l’étiquette de favorite en l’absence des patineuses russes, Loena Hendrickx, 23 ans, occupait déjà la 2e place après le programme court jeudi derrière la Géorgienne Anastasiia Gubanova, la Belge ayant commis une grosse faute (main sur la glace à la réception de sa combinaison de triples sauts).

Le classement n’a pas bougé samedi à l’issue du programme libre. Malgré un accroc sur un triple flip, Anastasiia Gubanova, née en Russie mais ayant opté pour la nationalité géorgienne il y a cinq ans en raison de la forte concurrence dans son pays, a remporté le programme libre, frôlant les 200 points au total (199,91).

Loena Hendrickx est elle de nouveau partie à la faute, chutant lourdement à deux reprises dans le libre. Elle termine avec 193,48 points, elle dont le meilleur score est de 129,05 points. Elle offre à la Belgique une première médaille à l’Euro depuis Kevin Van der Perren, médaille de bronze de l’Euro en 2007 et 2009. Il s’agit du 6e podium belge dans des championnats d’Europe, le premier chez les dames. Micheline Lannoy et Pierre Baugniet étaient montés sur la plus haute marche en couples en 1947, année un autre couple Suzanne Diskeuve et Edmond Verbistel avaient gravi la 3e marche. C’est aussi sur la 3e marche et toujours en 1947 que Fernand Leemans avait terminé l’épreuve masculine.

La troisième place est revenue à la Suissesse Kimmy Repond, 16 ans, qui a réalisé un programme sans faute (192,51 pts).

L’an dernier, Loena Hendrickx avait fini 4e de l’Euro à Tallinn, derrière les Russe Kamila Valieva, Anna Shcherbakova en Alexandra Trusova, absentes cette année à la suite de la suspension de la Russie.

La 4e place de la patineuse d’Arendonk à Tallinn avait permis à la Belgique de décrocher un second billet pour l’Euro, un billet qui est allé à la jeune Nina Pinzarrone. A 16 ans, celle-ci, 11e des Mondiaux juniors l’an dernier, a épaté pour sa première grande compétition chez les seniors, avec d’emblée un top 5. La Bruxelloise, possède un record personnel de 186,10 points, était 6e après le programme court et s’est hissée dans le top 5 après le libre.