Coupe du monde de hockey: les Red Lions proches d’un nouvel exploit

En finale, ce dimanche à partir de 14h30 (heure belge), les Belges sont prêts à tous les sacrifices pour remporter un nouveau sacre mondial. Mais seuls le réalisme et la patience permettront d’entrer encore un peu plus dans l’Histoire.

Pour valider leur ticket pour leur deuxième finale consécutive, après le sacre de décembre 2018, les joueurs belges ont fait preuve d’un cynisme à toute épreuve et d’un mental d’acier afin d’inverser la tendance face aux Pays-Bas. Complètement dépassés durant 30 minutes et incapables de trouver la parade pour sortir du piège tendu par les Néerlandais, ils sont allés puiser dans leur expérience pour remonter la pente et frapper de manière chirurgicale afin d’arracher un partage avant de proposer une nouvelle démonstration de maturité et de sang-froid lors des shoots-outs.